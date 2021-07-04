رئيس أركان الجيش يمثل العراق في اجتماعات مجموعة التنين

2021/07/04 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعمثل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، العراق في اجتماعات مجموعة التنين في لندن بمشاركة 11 دولة.وذكرت خلية الإعلامي الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "يارالله شارك في اجتماعات مجموعة التنين في لندن بالمملكة المتحدة بمشاركة 11 دولة بضمنها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين".وأشارت إلى أنها "المرة الاولى التي يشارك فيها ممثل عن العراق في اجتماعات مجموعة التنين في المملكة المتحدة".

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