2021/07/04 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان لاعبي وادارة نادي نوروز على تأهلهم الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال طالباني في برقية تهنئة الى النادي انه يتقدم باحر التهاني الى لاعبي النادي وادارته بوصولهم الى الدوري الممتاز، معربا عن امله في ان يحقق النادي المزيد من الانتصارات.

واضاف ان تحقيق نادي نوروز هذا الانتصار الكبير محل فخر واعتزاز لمدينة الحياة مدينة السليمانية، مقدما التهاني لجماهير النادي في مدينة السليمانية.

وشدد على ان هذا الانتصار هو نتيجة تدريب ومحاولات دائمة، متمنيا ان تكون باقي اندية اقليم كوردستان في انتصارات دائمة وتحقيق الالقاب.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: نادي نوروز حقق مكسبا كبيرا للسليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: نادي نوروز حقق مكسبا كبيرا للسليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).