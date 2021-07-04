محافظ واسط: تم استخدام الرصاص الحي ضد تظاهرات العزيزية.. البعض ’استعجل’ في التصرف

2021/07/04 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد محافظ واسط، محمد المياحي، الأحد، استخدام الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها قضاء العزيزية، مشيراً إلى الإفراج عن المتظاهرين الخمسة الذين تم اعتقالهم.

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وقال المياحي خلال مشاركته في برنامج "القرار لكم" الذي تقدمه الزميلة سحر عباس، وتابعه "ناس" (7 تموز 2021): "نحن نرحب بالاحتجاجات الشعبية السلمية، ولا نخشى منها، فهي تمثل ضغطاً علينا، لتقديم الأكثر، ونحن بدورنا نضغط كذلك على المسؤولين في الإدارة المحلية، وكذلك الحكومة الاتحادية".

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدها قضاء العزيزية، ذكر المياحي، أنه "تم تشكيل لجنتين من الداخلية، ومن المحافظة للتحقيق في أحداث القضاء، حيث التقيت بعدد من المتظاهرين واتخذنا إجراءات آنية، بعد إخراج جميع المتظاهرين الموقوفين، والاعتذار منهم، وهم 5 أشخاص، فيما زرت الجرحى كذلك".

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وسط استغاثات النسوة

وأكد المياحي، "استخدام الرصاص الحي في قضاء العزيزية، لكن لدينا ضابط حالته خطرة بسبب تعرضه إلى اعتداء برمانة صوتية في منطقة الرأس، حيث توصلنا إلى الفاعل وهو مخرب، والمتظاهرون تبرأوا منه، وصدر بحقه أمر قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ولفت إلى "عقد اجتماع مع المتظاهرين لإبعاد الأطراف التي تريد الإساءة للاحتجاجات، وكان الهدف هو حرق محطة العزيزية، وهذا يعني أن القضاء سيكون دون كهرباء لمدة سنتين أو أكثر".

وفي تفاصيل الأحداث، قال المياحي، أن "مجموعة خارج المتظاهرين جاءت واستفزت القوات الأمنية لإشعال الأوضاع، لكن المتظاهرين فوتو الفرصة أمام المخربين، ولولا المتظاهرين والوجهاء لما تم احتواء الازمة، خاصة بعد دخول أشخاص تابعين لأحزاب معينة، حاولوا توظيف ملف التظاهرات".

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تظاهرات ديوان المحافظة

وقال المياحي، إن "المتظاهرين قرب مبنى المحافظة، وقراري هو عدم استفزازهم نهائياً، فنحن في غنى عن الاستهداف، وغير مهتمون بإغلاقه، لكن لن نعمد إلى استفزاز المتظاهرين بالقرب من الديوان".

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