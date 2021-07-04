حكومة الاحتلال تقرر مواصلة الاستيطان في الضفة والأغوار

2021/07/04 | 21:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكدت صحيفة عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، أقرت الاستمرار في البناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.وذكرت “إسرائيل اليوم” في خبرها الرئيس الذي أعده “أفرات بورشر”، أنه “في لقاء بداية الأسبوع الماضي بين مجلس ’يشع‘ للمستوطنين وبين وزيرة الداخلية، …

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