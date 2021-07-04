النفط والطاقة النيابية تكشف عن تحركات لشمول قراء المقاييس في وزارة الكهرباء بالقرار 315

2021/07/04 | 21:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأحد، عن مساع نيابية لشمول قراء المقاييس في وزارة الكهرباء بالقرار 315 الخاص بحقوق الأجراء وأصحاب العقود. وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إن “قطاع الكهرباء مهم وطالبنا بتثبيت اجراء وعقود الوزارة في الموازنة وتم تثبيتهم بشكل رسمي لكن شريطة …

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