2021/07/04 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت حكومة لوكسمبورغ، اليوم الاحد، عن نقل رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، عقب قمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا.وأشارت الحكومة في بيانها، إلى ان “رئيس الوزراء خضع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل رئيس وزراء لوكسمبورغ إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا المركز الخبري الوطني.

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