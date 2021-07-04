2021/07/04 | 21:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رحب يوفنتوس بعودة لاعبه السابق ميراليم بيانيتش (31 عامًا) بعد قرار برشلونة بالاستغناء عنه مع صمويل أومتيتي لتقليص رواتب الفريق الأول، ما يعني إمكانية عودته للدوري الإيطالي في صفقة مجانية.وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن الوجهة الأكثر ترجيحًا لبيانيتش هي يوفنتوس، الفريق الذي قدم فيه أداءً على مستوى عالٍ قبل وصوله إلى كامب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يرحب بعودة بيانيتش المغضوب عليه من برشلونة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يرحب بعودة بيانيتش المغضوب عليه من برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).