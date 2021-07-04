2021/07/04 | 21:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذرت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، الأحد، من نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.وأفادت النقابة في بيان، بـ”نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية”.وأضافت أن “البلاد أصلا تعاني منذ أسابيع فقدان أنواع كثيرة من الأدوية”.وتابعت محذرةً من أن “مئات من الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر تموز الحالي إذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن”.ومطلع يونيو/حزيران المنصرم، أعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني، أن 70 بالمئة من الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في البلاد.وذكرت النقابة، أن “عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



تحذير من نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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