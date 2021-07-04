2021/07/04 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية لاحد ازقة منطقة الكرادة استجابة لسكنة المنطقة.

وقال البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استجابة لأخوتنا من سكنة محله ٩٠٤ كرادة زقاق ١٥ تم التنسيق مع القوة الماسكة لواء ١٥ شرطه اتحاديه برفع الكتل الكونكريتية والحواجز".

وأضاف انه "تم جعل الشوارع والفتحات الجانية سالكه بدون عراقيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح شارع حيوي وسط العاصمة بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح شارع حيوي وسط العاصمة بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).