2021/07/04 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

مثل رئيس أركان الجيش، الأحد، العراق في اجتماعات مجموعة التنين المقامة في لندن.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله شارك في اجتماعات مجموعة التنين في لندن بالمملكة المتحدة وبمشاركة 11 دولة بضمنها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين".هذا ويذكر ان العراق يشارك للمرة الاولى ممثلا في اجتماعات مجموعة التنين في المملكة المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يمثل العراق في اجتماعات مجموعة التنين في لندن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يمثل العراق في اجتماعات مجموعة التنين في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).