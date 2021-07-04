وكاع رمضان يقود الطلبة لهزيمة الميناء

2021/07/04 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حقق فريق الطلبة فوزا كبيرا على ضيفه فريق الميناء بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٣٥ من الدوري الممتاز.المباراة شهدت تألق مهاجم الطلبة الشاب وكاع رمضان الذي وجد الطريق سالكا لشباك الميناء منذ بداية المباراة حيث افتتح النتيجة بهدف مبكر في الدقيقة ٩ من المباراة، وواصل وكاع ضغطه على مدافعين الميناء وتمكن من تسجيل هدف ثاني للطلبة في الدقيقة ٢٧ من المباراة، وخلص وكاع رمضان المباراة بشوطها الأول بعد أن سجل هدفا ثالثا في الدقيقة ٣١ لينتهي الشوط الأول بتقدم الطلبة بثلاثة أهداف دون رد.وفي الشوط الثاني واصل الطلبة صحوته من أجل تأمين البقاء في الدوري الممتاز وتمكن من تسجيل هدف رابع بأقدام اللاعب محمد جفال في الدقيقة ٥٢، صحوة الميناء أتت متأخرة بعد أن قلص اللاعب عبد المجيد بو بكر المحترف من النيجر النتيجة وسجل الهدف الأول وحصل الميناء على ركلة جزاء سجل منها سيف جاسم هدف الميناء الثاني لتنتهي المباراة بفوز الطلبة بأربعة أهداف مقابل هدفين.ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة ٣٤ في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة ٤٥ في المركز السابع./انتهى

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