الأمين العام لمجلس الوزراء يستقبل مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العراق

2021/07/04 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، في مكتبه الرسمي، اليوم الأحد، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيرارد كارل؛ لمناسبة انتهاء مهام عمله.وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، بحسب بيان للامانة العامة بالبرامج الإنسانية التي نفذتها المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من جهة، وبين المجتمع الدولي ووزارة الهجرة والمهجرين من جهة أخرى خلال السنوات السابقة في عموم المحافظات، وأهمها برنامج تقديم الدعم للنازحين ودعم جهد الاستقرار في المناطق المحررة.وجدّد الغزي، استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقديم وسائل الدعم والإسناد كافّة لعمل المنظمة ومدير مكتبها الجديد في العراق، ومضاعفة الجهد والعمل المشترك، ولاسيما أن دائرتي المنظمات غير الحكومية، وتمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرفتا على العديد من البرامج والملفات الإنسانية.من جهته أثنى كارل، على جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لما قدمته من دعم إلى المنظمة خلال الفترة الماضية، وتنسيقها المباشر مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مشيداً بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات، وما قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من برامج صحية ودعم نفسي لهن./انتهى9

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