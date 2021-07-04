الغزي يؤكد دعم العراق لجهود المنظمة الدولية للهجرة في المناطق المحررة

2021/07/04 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، دعم العراق لجهود المنظمة الدولية للهجرة فيما أثنى على إسنادها لبرامج دعم النازحين في المناطق المحررة.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، استقبل في مكتبه الرسمي، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيرارد كارل؛ لمناسبة انتهاء مهام عمله".وأضافت، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء أشاد بالبرامج الإنسانية التي نفذتها المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من جهة، وبين المجتمع الدولي ووزارة الهجرة والمهجرين من جهة أخرى خلال السنوات السابقة في عموم المحافظات، وأهمها برنامج تقديم الدعم للنازحين ودعم جهد الاستقرار في المناطق المحررة"، مبينة أن "الغزي جدد استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقديم وسائل الدعم والإسناد كافّة لعمل المنظمة ومدير مكتبها الجديد في العراق، ومضاعفة الجهد والعمل المشترك، لاسيما وأن دائرتي المنظمات غير الحكومية، وتمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرفتا على العديد من البرامج والملفات الإنسانية".وأثنى كارل وفقا للبيان، على "جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لما قدمته من دعم إلى المنظمة خلال الفترة الماضية، وتنسيقها المباشر مع الوزارات والمؤسسات الرسمية"، مشيداً بـ"إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، وما قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من برامج صحية ودعم نفسي لهن".

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