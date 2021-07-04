تعيين عبد اللطيف الهميم مستشاراً لرئيس الوزراء

2021/07/04 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن تعيين رئيس ديوان الوقف السني السابق عبد اللطيف الهميم مستشاراً لرئيس الوزراء.وقال المصدر في تصريح صحفي إنه ” تعيين رئيس ديوان الوقف السني السابق عبد اللطيف الهميم مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدينية”.

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