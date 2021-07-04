لاهور شيخ جنكي: نسعى لاستضافة بطولة آسيا في السليمانية

2021/07/04 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني عن فرحته بتاهل نادي نوروز الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال الرئيس المشترك في بيان له مساء الاحد، "سُررت اليوم خلال ترحيبنا بحفاوة بمشرف ومدرب وجميع ابطال نادي نوروز الرياضي اثناء عودتهم من بغداد، والذين سجلوا تأريخا ساطعاً لهم وللنادي ولمدينة السليمانية والرياضة والرياضيين في اقليم كوردستان والذين حققوا أملنا الذي ننتظره منذ سنوات".

وأضاف لاهور شيخ جنكي "بهذه المناسبة نهنئ انفسنا ونادي نوروز الرياضي ومشجعي النادي ومدينة السليمانية بتأهلهم الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.



ان هذا التأهل هو باقة ورد نادي نوروز الى مدينة السليمانية ويثبت حقيقة ان شبابنا هم قدوة وبإمكانهم تسجيل القاب البطولات لهم وللسليمانية، وهي فرصة مهمة لتوسيع وتطوير كرة القدم ومكانة الرياضة في المدينة".

وتابع الرئيس المشترك "نجدد العهد كرئيس للنادي وكرئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني كما كنا داعمين ومساعدين في الماضي، لنادي نوروز الرياضي، ان نستمر بدعم رياضيي السليمانية وجميع الأندية الرياضية في المستقبل ايضاً"، مضيفا "للأسف أهملت حكومة اقليم كوردستان خلال الفترة المنصرمة المجال الرياضي، والصراعات السياسية أفقدت أمل شباب الاقليم ورياضييها، آمل ان نتمكن بهذا النجاح وبعد انجاز الملعب النموذجي الدولي في السليمانية، ليس فقط جلب الدوري العراقي الممتاز، بل جلب بطولة آسيا الى مدينة السليمانية وان نحيي مرة أخرى روح الرياضة في هذه المدينة وننعش القطاع الرياضي، ومن خلال هذا الطريق نستطيع تقديم الخدمة لجميع القطاعات الأخرى لاسيما السياحة والاقتصاد والثقافة".

وختم لاهور شيخ جنكي قائلا "مرة أخرى أهنئ نادي نوروز وادعو ان يمضي النادي على النهج نفسه وان يهيء نفسه لنجاحات أخرى".

PUKmedia / خاص

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