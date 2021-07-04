مسؤول في الاتحاد: فيديو استقالة كاتانيتش ’مزعج’ للجمهور.. وسيضر الجانب العراقي

2021/07/04 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد إبراهيم، الأحد، أن الظهور الأخير لمدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، مزعج للجمهور، ولا يصب في صالح الجانب العراقي.

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وقال إبراهيم خلال مشاركته في برنامج "سوبر" الذي يقدمه الزميل علي نوري، وتابعه "ناس" (4 تموز 2021) أن "الجمهور العراقي منزعج من الفيديو الأخير لكاتانيتش، إذ سيؤثر على الجانب العراقي، إذا ما أراد التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة".

وأضاف، "لم نستطيع توفير رواتب 6 اشهر لكاتانيتش فكيف سنقنع مدربا اجنبيا محترفا بالتعاقد معنا لمدة طويلة، وعلى التطبيعية ان تمنع لاعبي المنتخب من ابداء آرائهم بخصوص المدرب، لأن ذلك يؤدي إلى فوضى وهو ليس من اختصاص اللاعب".

وفي وقت سابق، كشف مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، عن فسخ عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، بسبب عدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.

كاتانيتش، وفي مقطع فيديو، تابعه "ناس" (4 تموز 2021)، قال: "لم أستلم رواتبي منذ 5 أو 6 أشهر..



و كان بإمكاني إنهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام رواتبي".

وأشار كاتانيتش، إلى أن "بقائي مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وإنهاء المرحلة الثانية من التصفيات".

وأكد أن "باسل كوركيس (المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي)، اتصل بي بالفعل واخبرته بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وأنهيت عقدي مع العراق".

وبين أنه "لا يحق لي تقديم أي منهاج للاتحاد العراقي بسبب إنهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي".

وفي نهاية الفيديو، قدم كاتانيتش، شكره إلى "الجماهير العراقية التي وقفت معنا لثلاث سنوات ماضية".

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