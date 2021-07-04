صحيفة فرنسية: سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع راموس

2021/07/04 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن حصول اتفاق بين نادي باريس سان جيرمان والمدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، يقضي بانضمام الأخير لنادي العاصمة الفرنسية، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، في تقريرها إن سان جيرمان كثف مفاوضاته مع نجم ريال مدريد السابق، خلال الساعات الأخيرة، وتم التوصل لاتفاق نهائي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رينيه راموس، شقيق وممثل النجم الإسباني، تواجد في العاصمة الفرنسية خلال الأيام الماضية، للاتفاق مع بي إس جي على الشروط الشخصية.

ووفقا للصحيفة، استجاب النادي الفرنسي في النهاية لطلب راموس التوقيع لمدة موسمين، بدلا من موسم واحد، والتي كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين.

ورحل راموس عن ريال مدريد، بعد 16 عاما قضاها بين جدران سانتياجو برنابيو، عقب فشل الطرفين في الاتفاق على عقد جديد.

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