2021/07/04 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، اليوم الاحد، على ان العجز الموجود في الموازنة تمت تغطيته بشكل كامل.وقال الصفار في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة المالية لم يعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصفار: العجز الموجود في الموازنة تمت تغطيته بشكل كامل المركز الخبري الوطني.

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