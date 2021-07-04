العمليات المشتركة تتحدث عن خطتها لتأمين خطوط نقل الطاقة

2021/07/04 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي : قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري لتأمين خطوط نقل الطاقة

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