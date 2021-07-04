سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بسوريا

2021/07/04 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سقطت قذيفتان على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.وقال فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، إن القذيفتين الصاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش.وأكد فرهاد شامي أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد أعلنت في 28 حزيران أن وحداتها تعرضت لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة في محيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا حول الهجمات الصاروخية في دير الزور قال فيه إن قواعد عسكرية متقدمة لمحاربة داعش تابعة لـ"قسد" تعرضت إلى "هجمات صاروخية خطيرة"، في منطقة حقل العمر بريف دير الزور، وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط.وكانت قاعدة أمريكية في حقل العمر (أكبر الحقول النفطية في سوريا) تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية، وذلك عقب قصف جوي أمريكي لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في ريف البوكمال، التابع لدير الزور، على الحدود بين العراق وسوريا، وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الاستهداف الأمريكي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين./انتهى9

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