الصدر لقياداته “شهادتي باتت قريبة”

2021/07/04 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال، زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر،اليوم الاحد،أرى شهادتي باتت قريبة فلا تضيعوا ما حصدتم من ثمار، مخاطبا قيادات التيار.وكتب الشيخ حسن العذاري، “اليوم كان هناك لقاء لسماحة السيد القائد […]

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