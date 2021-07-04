2021/07/04 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون على الراغبين في دخول المملكة المغربية من مصر وتونس، تقديم دليل لاختبارات "بي سي آر" لا تقل صلاحيته عن 48 ساعة، اعتبارا من الثلاثاء 6 يوليو الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفر إلى المغرب.. الرباط تدرج دولتين عربيتين على اللائحة "ب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفر إلى المغرب.. الرباط تدرج دولتين عربيتين على اللائحة "ب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).