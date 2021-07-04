كركوك.. حفل توقيع كتب للكاتب شوان داودي

2021/07/04 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنظم مجلة TV التي تصدر عن مؤسسة كركوك الاعلامية حفل تعريف وتوقیع اربع كتب حديثة للكاتب والصحفي شوان داودي، وذلك في مول تايم سنتر بمدينة كركوك مساء يوم الاثنين.

وقال الكاتب والصحفي شوان داودي لـ PUKmedia، اليوم الاحد، انه سيقوم بتعريف كتبه المطبوعة حديثا بحضور ادباء وصحفيي ومثقفي كركوك ، وان هذه الكتب عناوينها هي ( المقالات الافتتاحية ، ناقوس الساعة 11 ، تحت الانظار ، رحلة البحث عن الاصدقاء )

يذكر ان المؤلف اقام حفل تعريف وتوقيع كتبه في مدينتي السليمانية واربيل مؤخرا .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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