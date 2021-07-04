المياحي: واسط أكثر محافظة مهيأة للأقلمة

2021/07/04 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عد محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاحد، أن محافظته أكثر محافظة مهيأة لأن تكون إقليماً، غير أن مزاج الشارع يتخوف من الأقلمة، مؤكداً أن قرار مغادرته تيار الحكمة "ليس شكلياً".

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وقال المياحي، خلال برنامج "القرار لكم"، مع الزميلة "سحر عباس" وتابعها "ناس" (4 تموز 2021)، إن " أكثر محافظة عراقية مهيئة لتكون إقليماً هي محافظة واسط، بحسب موقعها الاستراتيجي والجغرافي".

وأضاف انه "إذا حصل قرار الفدرلة بالعراق فالمستفيد الثاني بعد البصرة هي محافظة واسط"، مستبعداً ان "يتم رفع شعار الإقليم في الانتخابات، لأن مزاج الشارع لا يؤيد المشروع في هذه المرحلة، والناس تتخوف من استحواذ كل حزب على إقليم".

ودعا المياحي إلى "تشكيل مجلس أعلى للأعمار، لأن المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في العراق فساد وعبث، كما في أحد مشاريع الماء الذي أحيل عام 2005، ومدة إنجازه يفترض 400 يوم، ومازال حتى اليوم لم ينجز".

وأشار الى ان "تشكيل هذا المجلس سينهي تأثير الوزارات، لأن بعض الوزارات تحيل مشاريع دون علمنا، ونصبح نحن في المواجهة والواجهة لغيرنا".

وحول قرار مغادرته تيار الحكمة، قال المياحي "جئت للمنصب كشاب وفي ظروف صعبة، وأفكر بالمحافظة قبل الحزب الذي أنتمي إليه"، موضحاً أن "مغادرة تيار الحكمة هو جراء مشاكل حصلت بين ممثلين عن التيار في واسط".

وأضاف المياحي انه "لم يُطلب مني تقديم الاستقالة من المنصب خلال تظاهرات تشرين، بل أنا من قدمت لقيادة تيار الحكمة استقالة، وقلت لهم اجلبوا بديلاً لكنهم رفضوا"، لافتاً الى أنه "بادرت بالاستقالة خلال احتجاجات تشرين، وقالوا ان الدولة غير مستقرة، ومن الصعوبة العثور على بديل في تلك الظروف".

وأشار الى انه "لو وقف معي تيار الحكمة لاحتواء الاحتجاجات لبقيت مع التيار، وبعض المرشحين للانتخابات المقبلة يبثون شائعات تتحدث عن أن خروجي من الحكمة هو خروج شكلي، وهذا غير صحيح".

وشدد المياحي "أعلن استقالتي من الأحزاب وهذه كلمة شرف، فأنا لا أنتمي الا لواسط، وأعمل على ان يشكل المستقلون كتلة واسط في البرلمان"، مؤكداً انه "لا يوجد خلاف شخصي مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وهو شخص محترم وزعيم سياسي وصاحب فضل علي، والاستقالة لها مبرراتها وظروفها".

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