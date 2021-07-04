نقل رئيس وزراء دولة اوربية إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

2021/07/04 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن نقل رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، عقب قمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن “رئيس الوزراء خضع خلال 24 ساعة لفحوصات إضافية”.

وأضافت: “ثبتت إصابة بيتيل بفيروس كورونا قبل أسبوع، بعد أقل من 48 ساعة من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقى مع 26 من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين”.

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