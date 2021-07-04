"جفاف وانقطاع في الطاقة".. خلية الأزمة تعقد ثاني اجتماع موسع لها بديالى في 72 ساعة

2021/07/04 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى كشف مصدر حكومي في ديالى، الاحد، عن عقد اجتماع موسع لخلية الازمة لبحث ازمة الجفاف والكهرباء.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظ ديالى رئيس خلية الازمة عقد اجتماعا موسعا هو الثاني خلال 72 ساعة مع مدراء الكهرباء والموارد المائية وبقية الدوائر ذات العلاقة لبحث ملف الكهرباء والجفاف".واضاف المصدر، ان "الاجتماع تمخض عنه الايعاز باعداد خطط استباقية للحفاظ على المياه في بعقوبة وبقية مدن ديالى لتفادي أية ازمة مقبلة تخرح عن نطاق السيطرة خاصة وان الجفاف بدء يضرب مناطق واسعة في الاونة الاخيرة".وشهدت ديالى تظاهرت سلمية واعتصامات شعبية بسبب ازمة الكهرباء والمياه في العديد المناطق خلال الـ 72 ساعة الماضية.

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