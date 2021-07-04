2021/07/04 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن التوزيع المناطقي وتفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا.وذكر المناطق ضمن جدول بالاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ: ابو دشير 17ابو غريب الاعلام19البياع26التاجي26الحارثية11الحرية22الخطيب14الدورة23الرحمانية15السيدية16الشالجية17الشرطةالخامسة7الشرطة الرابعة 11الشعلة 36الصالحية5الطارمية 5الطوبجي16العامرية 18العطيفية 14العلاوي 8الغزالية26القادسية 15الكاظمية 36المحمودية 28المكاسب 6المنصور 28اليرموك 33اليوسفية 14جكوك 15حي الجامعة 24حي الجهاد 25حي الخضراء12حي العامل 22حي العدل 24حي الفرات5سبع البور 14شارع حيفا7سكنة جانب الرصافة9./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن عن التوزيع المناطقي لاصابات فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن عن التوزيع المناطقي لاصابات فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).