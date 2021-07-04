2021/07/04 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الشرطة الاتحادية القبض على ثلاثة مطلوبين بينهم امرأتان بتهم ترويج وتعاطي المواد المخدرة شرقي بغداد.وذكر بيان للقيادة ان قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع قوة من شعبة مخدرات مدينة الصدر ، من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق أحكام المادة 28 "مخدرات" من ضمنهم امرأتين في حي "الكوفة" بمنطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وضبط بحوزتهم 4 غم مادة الكرستال ، 3 موازين إلكترونية، وبايبات زجاجية ، قناني غاز ، أدوات تعاطي ، و اركيلة للتعاطي ، و٣ دراجات نارية ، ومخازن بندقية ، وجهاز مناداة./انتهى9

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