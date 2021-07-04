العراق: التنظيمات الإرهابية استهدفت 45 برجا للطاقة

2021/07/04 | 23:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي اليوم الأحد إن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى أمس.

وأضاف في مقابلة مع قناة الإخبارية العراقية "نعتقد أن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا النوع من العمليات لخلق قلق أمني".

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وأشار إلى وجود "قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين خطوط نقل الطاقة".

تخريب خطوط رئيسية

كانت خلية الإعلام الحكومي العراقية، أعلنت السبت، أن الهجمات التي تعرضت لها شبكة الكهرباء الوطنية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تخريب 61 خطا رئيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحكومي أن "وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة الهدف منها إرباك الرأي العام، وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات".

وأضافت الخلية أن القطاعات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميغاواط من الطاقة.

تفجير أبراج الطاقة

هذا وفجّر مجهولون برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في الأنبار غرب العراق، السبت، وفق مراسل العربية.



وأسفر الحادث عن انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم والرمانة في الأنبار بعد تفجير برجي الطاقة.

وفي وقت مبكر السبت، استهدفت تفجيرات خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمال ⁧‫العراق، وسط خروج "خط ملا عبدالله" عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

من جهته، وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية كافة، بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.

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