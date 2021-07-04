2021/07/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تكشف حقيقة تسمية مدرّب جديد لقيادة الوطني خلفاً لكاتانيتش بغداد- الزمان أكد مصدر مقرب من المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، أن مشكلته مع اتحاد الكرة مالية بحتة، ولا يوجد خلاف فني.وقال المصدر في تصريح صحفي المدرب لم يستلم مستحقاته المالية منذ ما يقارب 6 أشهر، وبالتالي امتنع عن حضور قرعة تصفيات كأس العالم، وكذلك […]

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