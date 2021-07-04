2021/07/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى كورونا والتنس رب ضارة نافعة – سعد محسن كنت وما زلت متابعا بشغف مباريات بطولات كرة التنس العالمية وخاصة بطولات الكراند اسلام والبطولات التي يشارك فيها البطل العالمي الاسباني رافائيل نادال الذي يعجبني كثيرا لدماثة خلقه واحترامه للعبة وقوانينها وللمنافس ولروحه القتالية وتركيزه الكبير في الملعب اضافة الى مهاراته العالية الراقية والالقاب والارقام […]

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