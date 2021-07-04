2021/07/04 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح حمادي يفسّر بشكل خاطئ من إدارة الصقور بغداد- الزمان ردت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي على التصريح الذي أدلى به الكابتن حمادي احمد بعد نهاية مباراة الفريق امام الشرطة في الدوري الممتاز.وقالت الهيئة في تصريح صحفي، إن تصريح كابتن الفريق حمادي احمد بخصوص إشراك اللاعبين الشباب في المباريات المتبقية للفريق فسر بشكل […]

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