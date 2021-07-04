العكيلي: يجب تعديل القوانين بما يخدم الطفل لا بما يضره

2021/07/04 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الناشط والقانوني، محمد العكيلي، اليوم الاحد، ع وجوب تعديل القوانين بما يخدم الطفل لا بما يضره، جاء ذلك بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي.وقال العكيلي في برنامج حصاد الايام، انه “يجب تعديل القوانين بما يخدم الطفل لا بما يضره، والام والاب هما سبب المشكلة والطفل ضحيتهما”، موضحا ان” مدة الحضانة سبع سنوات […]

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