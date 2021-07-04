2021/07/04 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفاد موقع “روسيا اليوم”، الأحد بسقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.ونقل الموقع عن فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قوله، إن “القذيفتين الصاروخيتين المجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات “قسد” كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).