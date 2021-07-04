وفد من علماء لبنان يزورون المجمع الفقهي العراقي

2021/07/04 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زار وفد من علماء ومشايخ لبنان، اليوم الأحد، المجمع الفقهي العراقي، في جامع ابي حنيفة ببغداد.وذكر بيان للمجمع تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “كان في استقبال الوفد الشيخ أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي”.وأضاف البيان، أن “الجانبان ناقشا أوضاع البلدان والحركة العلمية فيها، وعرض المشايخ على العلامة الطه …

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