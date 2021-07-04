فتح شارع حيوي وسط العاصمة بغداد

2021/07/04 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية لاحد ازقة منطقة الكرادة استجابة لسكنة المنطقة.وقال البياتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استجابة لأخوتنا من سكنة محله ٩٠٤ كرادة زقاق ١٥ تم التنسيق مع القوة الماسكة لواء ١٥ شرطه …

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