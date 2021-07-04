خبير في مجال الطاقة يتحدث عن ازمة الكهرباء والفساد المستشري في الوزارة

2021/07/04 | 23:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث الخبير في مجال الطاقة صلاح الموسوي، اليوم الاحد، على ازمة الكهرباء والفساد المستشري في الوزارة.وقال الموسوي في برنامج حصاد الايام، “كان ممكن ان نستورد كهرباء من الكويت الا ان الكمية المتوقعة غير كافية”، موضحا ان “الشركات الاهلية تهيمن على اهم مفاصل وادوات الكهرباء”.واضاف ان “هناك مشاكل بالسعر وبتبريد الاجهزة وضرب الابراج، […]

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