المنافذ تسهل دخول ثلاث عجلات تحمل مستلزمات طبية

2021/07/04 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تسهيل دخول ثلاث عجلات تحمل مستلزمات طبية لصالح وزارة الصحة.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، منفذ المنذرية يسهل اجراءات دخول ( ٣ ) عجلات تحمل مستلزمات طبية ( كفوف) لصالح احد المراكز العلمية التابعة الى وزارة الصحة" .

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