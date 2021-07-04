بالوثائق.. الدهلكي يخاطب مفوضية الانتخابات بشان نازحي جرف الصخر

2021/07/04 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مخاطبة النائب رعد الدهلكي للمفوضية المستقلة للانتخابات بشأن قرار تم اتخاذه من شأنه ضياع أصوات 4000 الاف ناخب من أهالي منطقة جرف الصخر.

وتشير الوثائق الى ان المفوضية قامت بتحويل بطاقات اربعة الاف ناخب من نازحي جرف الصخر شمالي بابل الى محافظة السليمانية، وبهذا الشكل فأنها حرمتهم من حقهم بالتصويت لمرشحيهم في المنطقة التي ينتمون اليها كما ينص قانون الانتخابات، وتم احتسابهم ضمن ناخبي محافظة السليمانية.

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