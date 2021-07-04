خبير قانوني: كل منظمات حقوق الانسان تختلف مع قرارات مجلس النواب

2021/07/04 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير القانوني فيصل ريكان، اليوم الاحد، كل منظمات حقوق الانسان تختلف مع ما يذهب اليه مجلس النواب.وقال ريكان في برنامج حصاد الايام، ان “تعديل المادة 57 هو بحاجة الى تعديل، و المادة 57 فيها اجحاف بحق الاب”، مضيفا ان “هذه القوانين يجب ان ترحل الى الدورة القادمة وتراجع مع المختصين”.واضاف ان […]

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