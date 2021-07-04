بعد انتشار الفيديو.. الشرطة السعودية توقف شخصين

2021/07/04 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن مقطع فيديو متداول يظهر شخصا وهو "مكبل القدمين"

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