خانقين.. استنفار أمني في أطراف القضاء لاختفاء شخصين بطريقة غامضة

2021/07/05 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استنفرت القوات الامنية في ديالى، اليوم الاحد، بعد اختفاء شخصين من احدى القرى في اطراف قضاء خانقين.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية استنفرت امكانياتها، في محيط قرية القلعة باطراف قضاء خانقين (١٠٠كم شمال شرقي بعقوبة) بعد اختفاء غامض لشخصين من أهالي القرية مساء اليوم".

واضاف، ان "المعلومات الامنية رجحت اختطافهما من قبل خلايا داعش الارهابية التي تنشط في المناطق القريبة من القرية".

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