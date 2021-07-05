الجزائري: قضية الكهرباء اصبحت دعاية انتخابية

2021/07/05 | 00:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاحد، قضية الكهرباء اصبحت دعاية انتخابية، مبينا ان موضوع الكهرباء مرتبط بالكتل السياسية.وقال الجزائري في برنامج حصاد الايام ان “موضوع الكهرباء اصبح سياسيا، وان وزارة النفط تزود الكهرباء بالمستحقات النفطية”، مبينا انه “هناك ضغط على ايران بسبب تغذية الجنوب دون مقابل، وهناك تقصير من الوزير ومن […]

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