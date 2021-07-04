الرئيس الجزائري يصدر

2021/07/05 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، عفوا رئاسيا عن شباب مسجونين بتهمة "التجمهر"، وفق بيان أصدرته وزارة العدل، الأحد

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