معرض للفنون المشفرة..الأول من نوعه في اليابان

2021/07/05 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعمل‭ ‬إيتشي‭ ‬هاتانو‭ ‬خبير‭ ‬وشم‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬لكنّ‭ ‬عدد‭ ‬زبائنه‭ ‬وهم‭ ‬غالباً‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬تراجع‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭.‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬عن‭ ‬النهضة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لسوق‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي‭ ‬بفضل‭ ‬تقنية‭ ‬سلسلة‭ ‬الكتل‭ (“‬بلوك‭ ‬تشين‭”) ‬للتعاملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬قرر‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭.‬ وقال‭ ‬إيتشي‭ ‬هاتانو‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬صالونه‭ ‬الضيق‭ […]

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