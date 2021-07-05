تظاهرة نسوية ضد ثقافة الاغتصاب

2021/07/05 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكار‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تظاهرات‭ ‬عشرات‭ ‬المدافعات‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬بوجوه‭ ‬مكشوفة‭ ‬للتنديد‭ ‬بتراخي‭ ‬القضاء‭ ‬والتسامح‭ ‬المفرط‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬السنغالي‭ ‬تجاه‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭.‬ وتجمعت‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الأمة،‭ ‬المكان‭ ‬التقليدي‭ ‬للتظاهرات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السنغالية،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ “‬تجمع‭ ‬النسويات‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ […]

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