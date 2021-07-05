2021/07/05 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه من يوميات الغياب : نهل منك أيها المناضل الجسور قلمك , إخلاصك , وهمّك الوطني تسعون عاماً , لم ينضب الينبوع واستمر المداد*لا تقل أنك رحلت إلى العالم الآخر سافرت العالم العادل , البهيّ الإلهيّ عالمك الأول , العالم الأرضي باق هنا أنت فيه , معجون في خبزه وخميرته محفور في نسيج المجتمع الطبقي السوري , وضمير الإنسانية في صخور وتراب وطين الأرض أينما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ننهل منك أيها المناضل الجسور - من يوميات الغياب - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ننهل منك أيها المناضل الجسور - من يوميات الغياب - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).