"التحالف" ينفي تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي

2021/07/05 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي، الأحد، وفق ما جاء في تغريدة له

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