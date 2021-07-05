الضريبة..مع مَن وضد مَن؟

2021/07/05 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ينفر‭ ‬الناس‭ ‬عموماً‭ ‬من‭ ‬سماع‭ ‬كلمة‭ ‬ضرائب،‭ ‬فهي‭ ‬كلمة‭ ‬مخيفة‭ ‬مرادفة‭ ‬للعقاب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومعظم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬انَّ‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬التنفير،‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬المجتمعات‭ ‬وثقافتها‭ ‬وسلوكيتها‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وهي‭ ‬مفردة‭ ‬ملتصقة‭ ‬بالواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والنزاهة‭ ‬وحب‭ ‬التراب‭ ‬والسجل‭ ‬الوظيفي‭.‬ لا‭ ‬يمكن‭ […]

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