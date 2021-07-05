2021/07/05 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعثة الجامعة العربية تبحث في الأمم المتحدة دعم الحقوق المائية لمصر والسودان القاهرة- مصطفى عمارة أعرب نبيل إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريحات خاصة مراسل (الزمان) في القاهرة امس عن تشاؤمه من عدم تجاوب أثيوبيا مع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وأضاف أن الموقف الحالي خطير جدا وكل الاحتمالات واردة فيه، نتيجة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية مصري أسبق لـ الزمان :موقف أثيوبيا مع الدبلوماسية يجبرنا على التشاؤم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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