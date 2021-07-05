وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصري‭ ‬أسبق‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ :‬موقف‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬يجبرنا‭ ‬على‭ ‬التشاؤم‭ ‬

2021/07/05 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المائية‭ ‬لمصر‭ ‬والسودان‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أعرب‭ ‬نبيل‭ ‬إسماعيل‭ ‬فهمي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬مراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬تشاؤمه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تجاوب‭ ‬أثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الحالي‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬وكل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬واردة‭ ‬فيه،‭ ‬نتيجة‭ […]

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